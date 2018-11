50 jaar Rietveld Academie: is de kunstopleiding nog van deze tijd?

Ben Zegers, directeur van de bachelor-opleiding en lid van het college van bestuur van de Rietveld, is zelf ook kunstenaar. Hij zegt dat impliciet in alle lessen aandacht is voor de rol van kunstenaar in de samenleving. "Maar het is niet zo dat we daar aparte lessen over geven. Alle docenten komen uit de beroepspraktijk en die nemen hun ervaringen op dat gebied mee."

"Wel gaan we de aandacht voor die kant van het kunstenaarschap explicieter maken", vertelt hij. "Zo hebben we onlangs oud-studenten gevraagd hun ervaringen op dit gebied te delen. Uit die verhalen blijkt dat ze meer dan de helft van de tijd bezig zijn hun werk de wereld in te krijgen. Ik zie ook dat kunstenaars steeds meer samen en multidisciplinair werken, dan sta je sterker."