Leden waken over vogels met honkbalknuppel naast het bed

"De kans dat de dieven terugkomen, zit er natuurlijk in. Maar als ze het nog eens proberen, takelen we ze flink toe", grapt bestuurslid Sjaak van de Louw, tegen Omroep Brabant. "Maar alle gekheid op een stokje. We hebben vannacht wel ├ęcht goed opgelet."

"De vogels die hier zitten zijn de mooiste vogels die de eigenaren gekweekt hebben", legt bestuurslid Dik Witvoet uit. "Daar doen ze vaak jaren over. Het duurt erg lang om bijvoorbeeld een bepaalde kleur in een beestje te kweken. De vogels zijn daarom veel waard."

200 Vogels weg

Vorig jaar was alles gereed voor de start van de grote vogeltentoonstelling, maar nog voordat de beurs begon, wisten dieven 200 van de 450 vogels te stelen, vooral waardevolle kanaries en tropische vogels. Het bestuur van de vogelvereniging kon niets anders doen dan de show afgelasten.

"Een jaar geleden kwamen we 's ochtends binnen en lagen alle kooitjes op de grond. En toen zagen we dat al die vogels weg waren. De eigenaren kwamen huilend de sporthal binnen. Het was een groot drama."

"Zo'n debacle willen we nooit meer meemaken. We hebben met z'n allen de schouders eronder gezet om het evenement opnieuw op te zetten. En wij zijn blij dat de eigenaren ook dit jaar weer hun vogels uitlenen. Daarom hebben we ze ook beloofd dat we de beestjes de hele tijd bewaken."

Van slapen is voor de bestuursleden afgelopen nacht dan ook niet veel gekomen. De mannen werden met kleine oogjes wakker. "Maar dat hebben we er zeker voor over", aldus Van de Louw. "Vannacht is er in ieder geval niets gebeurd en dat was het doel."