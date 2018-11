Stedin: meerderheid nieuwbouwhuizen zonder aardgas

Voor het eerst komen bij netbeheerder Stedin meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas.

Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in 56 procent van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd. Een jaar geleden was dat percentage met 36 procent een stuk lager.

Spijkenisse koploper

Spijkenisse spant in het werkgebied van Stedin de kroon. Daar wordt sinds de zomer 100 procent van de nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd. Wijk bij Duurstede volgt met 97 procent, Rotterdam met 93 procent.

De overheid wil dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Stedin probeert daar naar eigen zeggen naartoe te werken door met gemeenten, provincies en projectontwikkelaars in gesprek te gaan. De netbeheerder roept bouwers op om vrijwillig af te zien van het recht op aardgas.

Nog jaren nieuwbouw met aardgas

Volgens Stedin is het niet meer uit te leggen dat er miljoenen euro's worden geïnvesteerd om bestaande woningen van het gas af te krijgen, terwijl er ook nog woningen worden gebouwd die met aardgas worden verwarmd.

Het afgelopen kwartaal is in het Stedin-gebied nog begonnen met de bouw van meer dan 1900 woningen die een aardgasaansluiting krijgen. Voor die woningen is voor 1 juli een omgevingsvergunning aangevraagd en die blijft onbeperkt geldig.

Daardoor kan het volgens de netbeheerder nog enkele jaren duren voordat in heel Nederland alle nieuw te bouwen woningen geen gasaansluiting meer krijgen.