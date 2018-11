Eerste executie in VS met elektrische stoel in vijf jaar

Voor het eerst in vijf jaar is in de Verenigde Staten een ter dood veroordeelde geëxecuteerd met de elektrische stoel. De man van 63 werd in 1984 al veroordeeld tot de doodstraf, nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op twee mannen.

De executie vond plaats in de gevangenis van Nashville in de staat Tennessee. De veroordeelde had nog om gratie gevraagd, maar het Amerikaanse hooggerechtshof verwierp dat verzoek op het laatste moment.

Injectie

De man, Edmund Zagorski, weigerde te worden gedood door middel van een dodelijke injectie. Die methode is gebruikelijker, maar ligt in de VS onder vuur. De afgelopen jaren waren er meerdere keren complicaties toen mensen ter dood werd gebracht met een injectie.

Zagorski koos dus voor de elektrische stoel. Hij ging ervan uit dat het sneller en minder pijnlijk zou zijn dan een injectie. Volgens journalisten die bij de executie waren, koos de man als laatste woorden: "Let's rock".

Het was pas de tweede keer sinds de jaren 60 dat iemand in Tennessee koos voor de elektrische stoel.