In Kenia is een Nederlander opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de politie heeft Hans V. zich in 2016 vergrepen aan drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud.

De man werd sindsdien gezocht door de Keniaanse autoriteiten. Vandaag werd hij opgepakt in Kasarani, een buitenwijk van de hoofdstad Nairobi. De politie heeft niet bekendgemaakt hoe ze V. op het spoor zijn gekomen.

V. wordt morgen voorgeleid aan de rechtbank.