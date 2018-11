Extra geld voor gemeenten met tekorten op WMO en jeugdzorg

Het Rijk heeft in 2015 onder meer de taken van de WMO en de jeugdhulpverlening - in jargon: het sociale domein - afgestoten naar gemeenten.

Het idee was: het is handig dat een overheid die relatief dicht bij de aanvragers staat, beslist over de toekenning en uitvoering van de hulp. Dat kan voor meer maatwerk zorgen. Tegelijkertijd werd hierop bezuinigd.

Drie jaar na dato loopt nog niet alles soepel: er zijn wachtlijsten en de VNG constateert dat veel gemeenten forse tekorten hebben bij de uitvoering van de wetten.

De gemeenten die de hoogste bijdragen uit de stroppenpot hebben gekregen, zijn Venlo en Eindhoven (beide bijna 22 miljoen euro) en Leeuwarden (bijna 21 miljoen euro).