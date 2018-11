Kickbokser Rico Verhoeven speelt hoofdrol in nieuwe actiefilm

Kickboks-kampioen Rico Verhoeven gaat voor het eerst een hoofdrol spelen in een actiefilm. De topsporter is volgend jaar te zien in TheBlack Lotus, een Engelstalige film die hij ook deels zal produceren. "Een droom komt uit", schrijft Verhoeven op zijn Facebookpagina.

De Nederlander is op dit moment in Los Angeles voor gesprekken met regisseurs en schrijvers die mogelijk bij het project worden betrokken. Hij kondigde deze week in een filmpje op Instagram al aan dat hij met groot nieuws zou komen vanuit Hollywood.

"Ik ben ontzettend trots en opgewonden dat ik bekend kan maken dat ik mijn eerste hoofdrol in een internationale actiefilm heb gekregen", zegt Verhoeven vandaag. The Black Lotus wordt opgenomen in Amsterdam, Londen en Sofia. Het is niet bekend wie nog meer in de film te zien zullen zijn.

Verhoeven speelde eerder bijrollen in de televisieseries Bluf en Vechtershart. Hij was ook te zien in De Film van Dylan Haegens.