Vanaf volgend jaar 7,50 per uur voor parkeren centrum Amsterdam

Parkeren in het centrum van Amsterdam wordt volgend jaar april 1,5 keer zo duur. Het tarief voor parkeren op straat gaat naar 7,50 euro per uur. Het is de eerste verhoging van de tarieven in acht jaar tijd. Ook in de omliggende wijken gaan de prijzen fors omhoog.

Amsterdam wil af van de vele auto's die door de nauwe straten van de historische binnenstad en de 19e eeuwse wijken rijden. De gemeente wil die gebieden autoluw maken.

Zo'n 7000 tot 10.000 parkeerplaatsen moeten de komende zeven jaar wijken voor groen en speelplekken. Wethouder Sharon Dijksma zei vandaag bij de presentatie van de tarieven, die aangekondigd werden in het coalitieakkoord, dat er ook meer ruimte moet komen voor voetgangers en fietsers.

De stad denkt automobilisten met de forse tariefsverhoging te stimuleren met het openbaar vervoer te komen, al dan niet vanaf een van de P+R-terreinen aan de stadsrand. De gemeente trekt voor nieuwe trams, metro's en bussen 400 miljoen uit.

Amsterdam wordt hiermee in Nederland veruit de duurste stad qua parkeren in het centrum: