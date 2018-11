Betalen voor rolkoffer: 'Als vliegen goedkoop blijft, slikt klant het wel'

Tientallen passagiers proberen, als ze zich door het smalle gangpad hebben gemanoeuvreerd, nog even snel hun koffer in de bagageruimte bovenin te stoppen. Voordat de vakken van de Boeing vol zijn, want het is dringen geblazen.

Vanaf vandaag zal je dit, hiervoor nog veelvoorkomend beeld bij goedkope vakantievluchten in Europa, een stuk minder gaan zien. Prijsvechters Ryanair en Wizzair vragen namelijk vanaf vandaag 6 euro en 7 euro voor een rolkoffer in de cabine. Het is het zoveelste 'extraatje' waar je voor moet betalen. Toch is het eigenlijk wel een logische stap van de maatschappijen om er geld voor te vragen, zeggen experts.

"Het probleem is dat iedereen op een gegeven moment met een rolkoffertje aankwam", zegt luchtvaarteconoom Jaap de Wit. "Je zag bijvoorbeeld al bij een maatschappij als Transavia dat ze tijdens het boarden in de rij een labeltje aan de koffers van mensen hingen, om een deel naar het vrachtruim te verplaatsen. Want ja, het heeft te maken met de capaciteit van de headbins boven je hoofd. Als die allemaal verstopt raken, dan is dit wel een logische stap. Dan zet je er een prijs op en laat je mensen zelf de keuze maken."

Oponthoud

De koffers waren een blok aan het been geworden voor de low budget-maatschappijen. "Al die koffers veroorzaken oponthoud bij het boarden en uitstappen. Voor budgetmaatschappijen is het belangrijk dat ze hun vliegtuigen zo kort mogelijk aan de grond houden en het toestel zo lang mogelijk in de lucht hebben", zegt luchtvaartexpert Floris de Haan van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij wijst erop dat de processen bij Ryanair al erg gestroomlijnd lopen, maar zegt ook dat iedere tijdswinst is meegenomen. Daarnaast snijdt het mes door de extra inkomsten die erdoor binnenkomen aan twee kanten.