Ralph Hamers en ING, een verhaal van winst, boete en pijn

Hamers gaat nogmaals door het stof. "We zijn over een langere periode tekort geschoten in de plicht die we hebben om financieel-economische criminaliteit te voorkomen. Dat zijn ernstige zaken, daar moet je mee aan de slag, dat is onacceptabel."

De halvering van de kwartaalwinst staat lelijk, min 44 procent, maar uiteindelijk kost het de bank 'maar' een achtste van de jaarwinst. Eigenlijk niet meer dan een rimpeling in de winstvijver, een tegenvaller zoals je ook een meevaller kunt hebben. Een boete is zonde van het geld, net zoiets als een verkeersboete omdat je geflitst bent, maar veel impact op de bank heeft het niet.

Minder

"Je maakt minder winst, en dan heb je minder kapitaalopbouw en dan kun je iets minder groeien, uitlenen of investeren in de toekomst dan je wellicht had gekund. zegt Hamers. "Maar dat is voor ons eigenlijk geen issue, want we voldoen makkelijk aan alle kapitaaleisen die op dit moment gelden."

De mindere winst is ook voor beleggers geen ramp. De hogere inkomsten en lagere kosten zijn belangrijker omdat die de goede gang van zaken weergeven, terwijl de boete eenmalig is en achter ons ligt. Het aandeel ING is met 5 procent de grootste stijger in de AEX.

De bank gaat wel na de boete aan de slag om zijn leven te beteren en herhaling te voorkomen. Van hoog tot laag gaan de bankiers op cursus, trainingen en workshops over onder meer integriteitsdilemma's, gedragsrisico's en leiderschapscommunicatie. "Het door en door kennen van je klanten hoort bij het zijn van bankier, net als het beslissen over bijvoorbeeld kredietrisico's, en om dat in het dna te krijgen heb je trainingsprogramma's nodig."

Bankiers-dna

Hamers onderkent dat hij ook moet sleutelen aan zijn bankiers-dna. "Ik geef leiding aan het herstelprogramma zodat alle dossiers op orde zijn. Dat gaat over de manier waarop we omgaan met verdachte transacties. Er moeten structurele verbeteringen komen in de organisatie, in het bestuur, het toezicht en de skills van onze medewerkers. Dat hoort bij iedereen en ik ben de eerste die dat gedrag moet vertonen."

Het veranderingsprogramma zal langere tijd in beslag zal nemen, want het zit niet zomaar in het dna met een cursus hier en een workshop daar, denkt Hamers.