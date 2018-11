Weer dode spreeuwen in Haags park

In het Huijgenspark in Den Haag is vannacht opnieuw een grote groep dode spreeuwen gevonden. Het gaat om 150 vogels. Volgens de Dierenambulance is dat het grootste aantal dode spreeuwen dat tot nu toe werd gevonden.

De afgelopen weken werden er meerdere keren dode spreeuwen aangetroffen in het Huijgenspark in de Haagse Stationsbuurt. Precies een week geleden waren het er nog negentig. Dat was het grootste aantal tot dan toe. De dagen daarvoor werden ook tientallen dode vogels aangetroffen.

"We hopen echt dat het hierbij blijft," zegt een woordvoerder tegen Omroep West. Medewerkers troffen tussen alle dode dieren nog één levende spreeuw aan op de grond. Die is meegenomen naar het vogelasiel.

Onderzoek NVWA

De Dierenambulance en de gemeente Den Haag hebben nog geen idee wat de doodsoorzaak van de spreeuwen kan zijn. De gemeente Den Haag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld om de doodsoorzaak van de vogels te onderzoeken. Dat gebeurt in een laboratorium van de Wageningen Universiteit. Eerder werd al vastgesteld dat de dieren niet zijn gedood door het West-Nijlvirus. Dat is een virus dat vaak de kop opsteekt bij trekvogels.

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft al eerder schriftelijke vragen over de dode spreeuwen gesteld. "Als er inderdaad sprake is van vergiftiging, moet er stevig tegen de dader worden opgetreden", zei raadslid Robert Barker vorige week. "Maar de vergiftiging zou ook per ongeluk gebeurd kunnen zijn, doordat de vogels bijvoorbeeld pesticiden hebben gegeten of gedronken. Een plotselinge spreeuwenziekte is ook een mogelijkheid. Hoe dan ook, het is goed dat er onderzoek plaatsvindt."

Verzamelplek

Een paar grote bomen in het Huijgenspark zijn al jaren een verzamelplek voor vogels die doortrekken naar warmere gebieden. Zij zitten er dan vaak voor een periode van drie à vier weken. De afgelopen jaren werden er nooit dode dieren in het park aangetroffen.