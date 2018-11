Ryanair mag van rechter de basis in Eindhoven niet sluiten

Vliegmaatschappij Ryanair mag zijn basis in Eindhoven niet sluiten. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Een groep Ryanair-piloten was naar de rechter gestapt om de sluiting te voorkomen. Bij sluiting hadden ze naar het buitenland moeten verhuizen als ze hun baan hadden willen behouden.

De Nederlandse piloten die naar de rechter waren gestapt, vermoeden dat de voorgenomen sluiting te maken had met eerdere stakingen van het personeel. De rechter geeft hun daarin nu gelijk. "Ryanair wil de basis sluiten vanwege stakingen, maar staken is een fundamenteel recht", aldus de rechtbank. Uit onvrede over nieuwe arbeidsvoorwaarden, legden de vliegers het werk afgelopen zomer twee keer neer.

Volgens Ryanair is de sluiting louter het gevolg van een simpele rekensom. Het past bij het bedrijfsmodel om de kosten zo laag mogelijk te houden en verplaatsingen van bases horen daarbij. Ook in Duitsland wordt bijvoorbeeld een basis gesloten.