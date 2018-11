Eerste CO2-negatieve weg van Nederland geopend

(On)zichtbare innovaties

Een zichtbare innovatie is het met 50 procent dimmen van de verlichting langs de weg als er nauwelijks verkeer is. Ook zijn er houten bushokjes geplaatst in plaats van hokjes van aluminium en staan er langs de weg veel zonnepanelen.

Een van de onzichtbare innovaties is het asfalt dat is gebruikt. "Dat asfalt wordt op een lagere temperatuur gebakken. Dat levert een besparing op van 30 procent ten opzichte van normaal asfalt."

Bovendien wordt de warmte die door het verkeer en de zon wordt opgewekt, opgeslagen in de grond en hergebruikt voor de verwarming van kassen en bedrijfspanden in de omgeving. Het asfalt is bovendien zo gemaakt dat voertuigen er soepeler overheen rijden, wat een besparing op brandstof oplevert.

De provincie wil over een aantal jaar CO2-neutraal zijn. De weg moet als voorbeeld dienen bij de aanleg van andere wegen in de provincie. De N470, die Delft met de A12 verbindt, is de volgende weg die duurzaam wordt gemaakt.