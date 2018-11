Koolmees: AOW-leeftijd blijft ook in 2024 gelijk

De leeftijd waarop we AOW krijgen, stijgt ook in 2024 niet en blijft op 67 jaar en drie maanden. Dat heeft minister Koolmees besloten. Hij baseert zich daarbij op de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zo veel.

Volgens de wet stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee met de levensverwachting. Het CBS verwacht dat 65-jarigen in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar leven. Dat is een halve maand langer dan de prognose van vorig jaar.

Omdat die stijging niet zo groot is, hoeft de AOW-leeftijd niet weer met drie maanden te worden verhoogd. Vorig jaar besloot het kabinet al dat de AOW-leeftijd voor 2023 gelijk blijft aan die voor 2022.

Griepgolf

Het CBS wijst op de relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar. Die heeft een negatieve invloed gehad op de levensverwachting. Maar doordat er minder vrouwen zijn overleden aan longkanker, is er toch sprake van een lichte stijging.

Ook op de lange termijn zet die stijgende trend door, verwacht het CBS. In 2030 hebben 65-jarigen nog ongeveer 21 jaar en vier maanden voor de boeg. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar, en dat is volgens de verwachtingen.