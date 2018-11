Winst ING halveert door megaschikking om witwasfouten

ING heeft het afgelopen kwartaal een winst gemaakt van 776 miljoen euro, ondanks een megaschikking 775 miljoen euro voor het bedrijf. De winst is door die schikking wel 44 procent lager dan een jaar geleden en het is het slechtste kwartaal in twee jaar tijd.

Begin september sloot ING een schikking met het Openbaar Ministerie. De bank had niet genoeg gedaan om witwaspraktijken te voorkomen. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING misbruikt voor het witwassen van honderden miljoenen euro's.

Commercieel ging het de bank voor de wind. Er kwamen wereldwijd 200.000 klanten bij, er is meer geld uitgeleend en de omzet steeg met meer dan 5 procent.

Trainingen

Bij het bericht over de kwartaalresultaten gaat topman Ralph Hamers opnieuw door het stof. "Het is buitengewoon betreurenswaardig dat uit onderzoek is gebleken dat er bij ING Nederland serieuze tekortkomingen zijn vastgesteld", zegt Hamers. "Wij nemen dit uiterst serieus en dragen daarvoor de volledige verantwoordelijkheid."

Hij belooft de cultuur binnen de bank aan te pakken. "Dit willen we bevorderen door middel van duidelijke leiderschapscommunicatie, trainingen, workshops gericht op integriteitsdilemma's en beoordeling van gedragsrisico's."

Na kritiek van klanten en politici besloot ING in september dat financiƫle topman Koos Timmermans moest vertrekken. Hij is overigens nog altijd in dienst bij de bank. Er is nog geen opvolger voor hem gevonden.