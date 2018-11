Graf van Franco beklad door kunstenaar

Tenreiro werd kort daarna ingerekend, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Tijdens zijn aanhouding riep hij "voor de vrijheid en de verzoening van de Spanjaarden". Hij doelde daarmee mogelijk op wat Franco voor ogen had toen hij de Dodenvallei liet bouwen. De dictator hoopte dat het een plek werd waar zijn voor- en tegenstanders na de burgeroorlog weer met elkaar zouden verzoenen.

Bedevaartsoord

Franco ligt begraven tussen tienduizenden slachtoffers van zijn regime. De Spaanse regering vindt dat hij niet thuishoort tussen mensen die door zijn toedoen zijn gestorven. Daarnaast wil de regering voorkomen dat de Dodenvallei nog langer een bedevaartsoord is voor rechtsextremisten.

Het Spaanse parlement stemde in augustus in met de plannen om Franco te verhuizen, tot grote woede van zijn nabestaanden en aanhangers. De familie van de dictator wil de resten nu bijzetten in de kathedraal van Madrid. De Spaanse regering ziet dat niet zitten en zoekt nog naar alternatieven.