Chinezen willen mummie terug, maar handelaar 'heeft het beeld niet meer'

Oscar van Overeem is het behoorlijk zat. In 1995 kocht hij in Hongkong een eeuwenoud Boeddhabeeld dat hem tot de dag van vandaag nog steeds veel gedoe oplevert. De architect en kunstverzamelaar sprak vandaag in de Amsterdamse rechtbank tijdens de zaak die tegen hem is aangespannen. Af en toe sloeg hij daarbij op tafel. "Als er zoveel bagger over je heen wordt gestort, is het tijd om daar paal en perk aan te stellen."

Het gedoe begon voor Van Overeem in 2014 toen hij een beeld uitleende voor een expositie in Boedapest. Eerder was het beeld al door een CT-scanner gehaald. Door de expositie werden die scans bekend bij een breder publiek, en werd het Boeddhabeeld met daarin een mummie in lotushouding wereldnieuws.

Wereldnieuws

Ook inwoners van het Zuid-Chinese dorpje Yangchun zagen de beelden en "barsten in huilen uit". Het standbeeld dat jaren geleden uit hun tempel verdween was eindelijk weer terecht. Gesprekken om het beeld terug te krijgen liepen op niets uit, waarna ze een zaak tegen Van Overeem aanspanden.

In het Boeddhabeeld zit het gemummificeerde lichaam van Zhanggong Zushi, een monnik die 1000 jaar geleden leefde. Toen Van Overeem daar over hoorde wilde hij "aanvankelijk meewerken, en het beeld terugbrengen naar Yangchun". Maar later kwamen er twijfels. "En die gedachte sloeg om toen ik dacht dat er een spelletje met mij gespeeld werd", zei Van Overeem vandaag in de rechtszaal.

Een groep dorpelingen uit Yangchun is speciaal voor de zitting overgevlogen: