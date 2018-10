Pioppi-dieet geen goed idee, zegt Voedingscentrum

Het Voedingscentrum waarschuwt voor het populaire Pioppi-dieet, dat koolhydraten afraadt en onder meer kokosolie, roomboter, vis, rode wijn en eieren aanmoedigt. Door het dieet te volgen, mis je belangrijke voedingstoffen zoals B-vitamines en voedingsvezels, luidt de waarschuwing.

Die komt op een moment dat een boek over deze dieetvariant al weken het best verkochte boek in Nederland is. Het gaat om Het Pioppi-dieet van cardioloog Aseem Malhotra en voormalig atleet en filmmaker Donald O'Neill. Het dieet draagt de naam van een Italiaans dorp waar de inwoners opvallend oud worden. Het is geïnspireerd op een Mediterraan eetpatroon, maar wijkt daar ook van af.

Het Voedingscentrum stelt op zijn site dat het Pioppi-dieet overeenkomsten heeft met de aanbevolen Schijf van Vijf, zoals het advies te kiezen voor olijfolie, groente, fruit en ongezouten noten. Maar het Pioppi-dieet is er ook mee in strijd. Het advies van Malhotra en O'Neill is om brood, pasta, rijst en aardappelen te mijden. "Het lichaam heeft koolhydraten nodig als energiebron", schrijft het Voedingscentrum daarover.

Vlees, eieren en rode wijn

Ook het feit dat het Pioppi-dieet geen grenzen stelt aan het eten van vlees, steekt het Voedingscentrum. Het wijst erop dat rood en bewerkt vlees in verband wordt gebracht met beroertes, diabetes type 2 en kanker.

Minimaal tien eieren per week, raadt het Voedingscentrum ook af. Het waarschuwt dat er in de eierdooier veel cholesterol zit en dat te veel eieren het risico op diabetes type 2 verhoogt.

Pioppi en het Voedingscentrum botsen verder over rode wijn. Eén glas per dag zou goed zijn voor het hart, maar het centrum benadrukt dat dit nooit bewezen is. "De mogelijke voordelen van alcohol wegen niet op tegen de nadelen voor de gezondheid."

'Te negatief'

Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie in Leiden, zegt tegen de NRC dat het Voedingscentrum te negatief is. "Hun adviezen zijn voor gezonde mensen. Voor mensen met overgewicht, diabetes type 2 of hart- en vaatziekten gelden andere richtlijnen. Bij diabetes type 2 is koolhydraatbeperking al onderdeel van de behandeling."

Volgens het Voedingscentrum kunnen diabetes-patiënten op korte termijn inderdaad baat hebben bij het dieet, maar de effecten op langere termijn zijn onzeker. Het adviseert mensen met diabetes die een koolhydraatarm dieet willen volgen om begeleiding van een arts of diëtist te vragen.