Koerden pleiten voor andere opvang IS-vrouwen en -kinderen

IS-vrouwen moeten samen met hun kinderen weg uit Syrië en terug naar het land van herkomst. Dat is het doel waarmee de hoge Koerdische functionaris Abdul Karim Omar vandaag naar Brussel kwam.

Op dit moment worden veel vrouwen en kinderen van IS-strijders opgevangen in Koerdische kampen in Syrië, maar de autoriteiten willen dat de Europese landen waar zij vandaan komen, hen terugnemen. Omar zegt dat kinderen die te lang in de kampen blijven, zullen radicaliseren en veranderen in wandelende tijdbommen.

Plicht

In Syrië zijn kampen ingericht voor de vrouwen en kinderen van gearresteerde IS-strijders. Bijna 600 vrouwen en 1250 kinderen leven in deze kampen. Volgens Omar is het de "ethische, humanitaire en juridische plicht" van landen om de vrouwen en kinderen op te nemen. Voor Syrië zijn zij een last die het land niet zelf kan dragen, zegt hij.

Veel Europese landen geven niet thuis. Zo is de Nederlandse overheid niet van plan om de moeders met hun kinderen terug te halen.

Kinderen

De Koerdische functionaris maakt zich vooral veel zorgen om de kinderen. Volgens hem moeten zij teruggehaald worden naar het land van herkomst.

"Het grote aantal kinderen dat is opgevoed met de terroristische ideologieën van IS moet geïntegreerd worden in hun eigen samenleving. Dit moet voorkomen dat zij in de toekomst tijdbommen worden", zegt Omar. In de kampen leven de kinderen tussen geradicaliseerde vrouwen en jongeren die nog altijd de ideeën van IS aanhangen.

Radicalisering

Ook Gerrit Loots, docent psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, vindt dat de moeders samen met de kinderen terug moeten naar het land van herkomst. Hij zat in een van de twee teams met psychologen, dokters en journalisten die naar de kampen zijn afgereisd.

"Het is heel belangrijk. Als die kinderen nu teruggehaald zouden worden uit die onveilige situatie in de kampen, naar een nieuwe situatie die ze totaal niet kennen, zonder die moeders, dan denk ik dat die kinderen meer trauma's oplopen. Ik denk dat je die kinderen opvoedt in een situatie die openstaat voor radicalisering", zegt hij.

Volgens Loots hebben de kinderen het erg zwaar in de kampen. Hij denkt dat er kinderen zijn die de winter niet overleven.

In de kampen zaten ook kinderen van een Nederlandse moeder, een baby van 8 maanden en een peuter van 2 jaar, vertelt hij. De moeder woog nog maar 40 kilo omdat zij haar voedsel aan de kinderen gaf.

Eigen kracht

De Nederlandse overheid is niet van plan om Syriëgangers terug te halen. De gedachte is dat zij willens en wetens de keuze hebben gemaakt om zich aan te sluiten bij IS. Zij moeten op eigen kracht een Nederlands consulaat bereiken om papieren te regelen voor de terugreis. De angst blijft bestaan dat terugkerende Syriëgangers een gevaar vormen voor de samenleving.