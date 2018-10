Blok geeft 4 miljoen voor grensbewaking Niger

Minister Blok stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de grensbewaking van Niger. Dat heeft hij tijdens een bezoek aan het Afrikaanse land bekend gemaakt.

Het geld is bedoeld voor trainingen van de grenspolitie en voor een betere infrastructuur voor de vijf mobiele grensteams die werken in de grensgebieden met de buurlanden Nigeria, Tsjaad, Libië, Algerije, Mali, Burkina Faso en Benin.

Het woestijnland Niger heeft honderden kilometers grens en ligt op de route die veel migranten afleggen op weg naar Europa.

"Ik vind het belangrijk om Niger te steunen bij goed grensbeheer", zegt Blok. "Investeren in het verbeteren van veiligheid in de Sahel is in ons directe belang, want de grensoverschrijdende problemen daar, zoals terrorisme, smokkel en irreguliere migratie raken ook aan onze veiligheid in Nederland en Europa.'

Tunesië

De minister van Buitenlandse Zaken maakt een rondreis door Afrika. Gisteren was hij in Nigeria, vandaag is hij in Niger en morgen in Tunesië. Het is de bedoeling om de politieke en economische banden met deze drie landen aan te halen.

De EU wil met Afrikaanse landen een akkoord sluiten, vergelijkbaar met de Turkije-deal. Die houdt in dat Turkije in ruil voor financiële steun meer migranten opvangt. De deal zou moeten voorkomen dat Afrikaanse migranten de oversteek naar Europa maken.

Volgens politiek verslaggever Albert Bos, die met Blok meereist, is het op dit moment "erg stil" rond deze Afrika-deal. Veel Afrikaanse landen lijken er weinig in te zien.

"Maar de bootjes met vluchtelingen komen nog steeds naar Europa, Niet in de orde van grootte van een paar jaar terug, maar onthoud dat de Verenigde Naties verwachten dat de bevolking van Afrika in dertig jaar verdubbeld zal zijn. Dus er is Europa veel aan gelegen om hier te zijn en te zoeken naar een oplossing. Met de nadruk op zoeken, want een pasklaar antwoord is er gewoon niet."