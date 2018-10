NS opent eerste watertappunt in strijd tegen plastic afval

Samen met het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWM heeft NS vanochtend het eerste watertappunt op station Alkmaar geopend. De bedoeling is dat er snel veel van die gratis watertappunten bijkomen op stations in heel Nederland.

NS wil met de watertappunten de verkoop van drinkwater in milieuvervuilend plastic voorkomen. "De opening bij station Alkmaar is de eerste stap naar gratis drinkwater op al onze stations, voor iedereen. We hopen dat gemeenten en drinkwaterbedrijven ons helpen om dit in heel Nederland mogelijk te maken", zegt Irma Winkenius van de NS tegen NH Nieuws.

Gezond en milieuvriendelijk

"Het drinken van kraanwater is gezond en milieuvriendelijk. Treinen rijden al een aantal jaren volledig op windenergie. Met de watertappunten hopen we nu ook het afval van plastic flessen te verminderen", voegt ze daaraan toe.

Volgens plannen moeten er voor eind volgend jaar op 200 stations in Nederland watertaps zijn. Daarmee wordt ongeveer 90 procent van alle treinreizigers in Nederland bediend. Voor het onderhoud is de komende tien jaar ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Als het vriest worden de watertaps tijdelijk weggehaald.