Friese vertaler en dichter Klaas Bruinsma (87) overleden

In zijn woonplaats Drachten is dichter en vertaler Klaas Bruinsma overleden. Hij werd vooral bekend door zijn vertaling van grote klassiekers in het Fries. Daarbij werkte hij net zo gemakkelijk met oud-Nederlandse werken als Karel ende Elegast en Beatrijs als met werk van de Griekse schrijver Sophocles of de Ilias en Odyssee van Homerus.

Begin deze maand publiceerde uitgever Elikser nog werk van Bruinsma: Samle Fersen en Oersettings. Het gaat om een verzameling gedichten en liedjes in oud-Fries, voor een groot deel gelegenheidsgedichten van eigen hand. In de bundel staat ook een aantal gedichten van andere auteurs, die door Bruinsma zijn vertaald in het Fries.

Fries erfgoed

Martine Kamphorst van Elikser zegt bij Omrop Fryslân: "Klaas Bruinsma staat bekend om zijn vertalingen in beeldend Fries. Zijn enorme taalkunde in combinatie met zijn lyrische talenten maken van zijn werk een belangrijk stuk Fries erfgoed. Met zijn eigen werk als pareltjes in de kroon."

Bruinsma, die ook leraar Engels en geschiedenis was, ontving tal van prijzen voor zijn vertalingen. In 2007 kreeg hij de Zilveren Anjer van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Klaas Bruinsma, niet die andere

In literair Friesland was hij een opvallende verschijning. Tot ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd meldde hij zich bij allerlei boekpresentaties en culturele evenementen, met zijn bruine regenjas en op zijn brommer.

De Leeuwarder Courant memoreert een signeersessie waarin Klaas Bruinsma werd verward met zijn naamgenoot in Amsterdam, de drugsbaron Klaas Bruinsma die in 1991 werd doodgeschoten. In alle rust ondertekende de dichter en vertaler: Klaas Bruinsma, nee, net die oare, dy is al dea (Klaas Bruinsma, niet die andere. Die is al dood).

Klaas Bruinsma is 87 jaar geworden.