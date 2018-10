Texelse veerboot Schulpengat maakt allerlaatste reis

Het is zonder twijfel de bekendste veerboot van Nederland: de Schulpengat. De boot van Texels Eigen Stoombootonderneming (TESO) voer 26 jaar heen en weer tussen Texel en Den Helder. Vanochtend in alle vroegte is de Schulpengat vertrokken voor een allerlaatste reis; in Gent wordt de boot gesloopt.

De Schulpengat kwam in 1991 in de vaart en werd een vaste waarde voor Texelaars maar ook voor de vele duizenden toeristen die het Waddeneiland bezoeken. Op mooie dagen liep de wachttijd voor de overtocht op tot twee of zelfs drie uur.

Geboorteplek van Katja

Oud-Kapitein Alfed Schaatsenberg zei eerder: "Het was een geweldig schip. Hiervoor hadden we het Molengat. Dat was een vrij ruw schip. Maar dit schip was geweldig." Rob Arensman, de laatste kapitein die met de Schulpengat voer, heeft de kneepjes van het vak op de boot geleerd. "Het schip is in principe nog goed, maar qua techniek achterhaald. Dus ik snap het wel."

Voor Jolanda Leyen is het afscheid van de Schulpengat extra bijzonder. De boot is de geboorteplek van haar dochter Katja. "Mijn dochter noemt het haar boot", vertelt Jolanda Leyen op NH Nieuws. Op 12 februari 2009 zat Jolanda in een ambulance die vanaf haar huis op Texel met spoed naar de veerboot reed. Haar vliezen waren gebroken. Ze moest snel naar het ziekenhuis in Den Helder. Maar zo ver kwam ze niet. "We reden net de boot op en toen was ze er. Dat was natuurlijk heel bijzonder."