Gaat de hoogste vuurtoren van Nederland verdwijnen?

De hoogste vuurtoren van Nederland is geel-zwart gestreept, bijna 45 jaar oud, 65 meter hoog en staat op de Maasvlakte in Rotterdam. Volgens de Nederlandse Vuurtorenvereniging is hij het waard om de status van monument te krijgen. Het Havenbedrijf Rotterdam is eigenaar van het gebouw en de Rijksoverheid van de aanwezige apparatuur in de toren. Zij werken aan een aantal scenario's voor de vuurtoren voor alternatief gebruik. Ontmantelen en afbreken is er daar een van.

Dat hij de hoogste is, zou je niet zeggen als je de vuurtoren ziet. Hij valt bijna weg tegen de veel hogere containerkranen van het havengebied. Opmerkelijk genoeg is hij omgeven door land. Wie naast de toren staat, ziet geen zeewater. Dat maakte plaats voor nieuw land, toen de Tweede Maasvlakte werd aangelegd.

"Morgen tien jaar geleden is het licht uitgegaan. Letterlijk. De vuurtoren verloor zijn functie", zegt voorzitter Johan Bol van de Nederlandse Vuurtorenvereniging. Hij kijkt om zich heen. 'We staan hier in de luwte van een energiecentrale en die heeft een paar van die enorme pijpen, dan heb je nog die containerkranen van 100 meter hoog die in het donker verlicht zijn. De vuurtoren valt niet meer op.'

Sinds 2008 doet de vuurtoren dienst als radarscanner van de kustwacht. Maar inmiddels is een nieuwe radartoren gebouwd, aan de rand van de Tweede Maasvlakte.

'Schitterend uitzicht'

"Toch is hij het waard om als monument bewaard te blijven. Het is bijvoorbeeld de laatst gebouwde vuurtoren. De noodzaak voor vuurtorens is met de komst van automatische plaatsbepaling op schepen komen te vervallen. Schepen hoeven niet meer te navigeren op het licht van vuurtorens zoals dat in de 19de eeuw gebeurde", zegt Bol.

"Er zullen dus ook geen nieuwe vuurtorens meer gebouwd worden. Het is daarnaast dus de hoogste toren en de enige die gemaakt is van gewapend beton. Hij vertelt bovendien het verhaal van de ontwikkeling van de Rotterdamse haven."

Bol ziet wel wat in een openstelling voor het publiek. "Futureland dat hier vlakbij ligt zou de exploitatie op zich kunnen nemen. Ik denk dat je van bovenaf een schitterend gezicht hebt over de Maasvlakte."

In de Rotterdamse gemeenteraad heeft GroenLinks schriftelijk vragen gesteld over de mogelijke ontmanteling van de vuurtoren. Wethouder Kurvers heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de cultuurhistorische waarde van de vuurtoren.