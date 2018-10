Schiermonnikoog krijgt als laatste plek van Nederland de ov-chipkaart

Schiermonnikoog voert als allerlaatste plek in Nederland de ov-chipkaart in. Op het eiland moeten reizigers nu nog een kaartje kopen in de bus, maar vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in.

In de rest van het land werd de ov-chipkaart al jaren geleden ingevoerd. Maar volgens de provincie Friesland was daar op het Waddeneiland geen behoefte aan. "We hebben vooral veel toeristen en dagjesmensen op Schiermonnikoog", zegt gedeputeerde Johannes Kramer tegen Omrop Fryslân. "Die kopen liever losse kaartjes."

Maar inmiddels is de ov-chipkaart zo ingeburgerd dat reizigers de kaart overal moeten kunnen gebruiken, zegt Kramer. "Steeds meer mensen gebruiken de ov-chipkaart en verwachten dat ze die ook op Schiermonnikoog kunnen gebruiken."

115.000 euro

Binnenkort worden de bussen daarom alsnog uitgerust met incheckkastjes. Ook pinnen in de bus wordt dan mogelijk. De provincie trekt daar ruim 115.000 euro voor uit. Schiermonnikoog heeft vijf buslijnen. De ritten worden uitgevoerd door vervoersbedrijf Arriva.