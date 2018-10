Doorstart MC Slotervaart onderzocht, 'maar we willen geen valse hoop geven'

De curatoren die belast zijn met de afhandeling van het faillissement van het MC Slotervaart in Amsterdam onderzoeken de mogelijkheid van een doorstart. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat meerdere partijen zich hebben gemeld om het ziekenhuis, of onderdelen daarvan, over te nemen.

Meteen na de aankondiging van het faillissement werd gezegd dat een doorstart van het MC Slotervaart, in tegenstelling tot de ziekenhuizen in Flevoland, niet waarschijnlijk was, maar nu worden de mogelijkheden volgens het ziekenhuis toch "serieus onderzocht." De curatoren hebben daarvoor een derde partij ingeschakeld.

Geen valse hoop

De woordvoerder spreekt van een complexe situatie en benadrukt dat er maar weinig tijd is om tot een verkoop te komen. "De curatoren nemen de interesse voor MC Slotervaart serieus, maar willen patiënten en medewerkers geen valse hoop geven."

Ondanks de interesse gaat de afbouw van de poliklinieken gewoon door. Alle patiënten moeten dus nog, zoals gepland, worden overgedragen aan andere ziekenhuizen.

Het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen werden vorige week donderdag failliet verklaard. Tienduizenden patiënten die een poliklinische afspraak hadden gemaakt, moeten daardoor worden opgevangen door ziekenhuizen in de regio.