Verkooprecord Red Dead Redemption 2: in een weekend 640 miljoen euro

De nieuwe game Red Dead Redemption 2 lijkt het succesvolste entertainmentproduct van het jaar te worden. Het spel heeft in drie dagen tijd een omzet van meer dan 725 miljoen dollar gehaald, omgerekend zo'n 640 miljoen euro.

Ter vergelijking: de meest succesvolle film van dit jaar is Avengers: Infinity War. Die haalde in zijn openingsweekend een omzet van 640 miljoen dollar. Red Dead Redemption 2 is een westerngame die zich afspeelt in 1899, gemaakt door ontwikkelaar Rockstar. Aan het spel is zo'n zeven jaar gewerkt door meer dan duizend werknemers.

Het vorige spel van Rockstar, Grand Theft Auto V uit 2013, was een nog groter succes. Dat haalde in drie dagen tijd een miljard dollar op en is inmiddels het meest succesvolle entertainmentproduct aller tijden. Het spel heeft naar schatting zeker 6 miljard dollar opgebracht.

Een belangrijk onderdeel van het verdienmodel is niet alleen de verkoop van het spel zelf, maar ook de verkoop van uitbreidingen voor het onlinegedeelte van het spel. Voor Grand Theft Auto V worden er na al die jaren nog altijd nieuwe voertuigen en modi uitgebracht en verkocht. Ook Red Dead Redemption 2 krijgt een onlinemodus die later wordt gelanceerd.

Slaapzak

Er is ook kritiek op maker Rockstar. Het bedrijf zou zijn werknemers lang hebben laten doorwerken aan het spel. Verschillende medewerkers hebben anoniem laten weten dat ze weekenden moeten doorwerken en dat ze soms weken maken van 60 tot 100 uur.

Elk spel - vooral de grote producties - kent een zogenoemde crunch time, oftewel de periode waarin het product afgemaakt moet worden. Er wordt vaak al een jaar van tevoren gezegd wanneer een spel wordt uitgebracht en ontwikkelaars doen er in die laatste maanden alles aan om de deadline te halen. Red Dead Redemption 2 werd al twee keer uitgesteld en een derde vertraging leek geen optie meer.