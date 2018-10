'Gat in de grond' IJtunnel symbool voor doorzettingsvermogen Amsterdam

"In feite is de IJtunnel niet meer dan een gat in de grond, want hij is niet mooi genoeg voor op een ansichtkaart. Maar toch is het een monument voor Amsterdam." Dat zei Harry Bijl, historicus en schrijver van het boek Monument onder 't IJ, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag is het precies vijftig jaar geleden dat de tunnel werd geopend door koningin Juliana.

Volgens de auteur staat het bouwwerk symbool voor ondernemerschap, doorzettingsvermogen en standvastigheid. Want het had nogal wat voeten in de aarde voordat de IJtunnel op zijn plek lag, vertelde hij. "In 1838 werd al een eerste brugplan ontwikkeld en een paar jaar later zelfs een tunnelplan. Daarna volgden nog tientallen plannen voordat Amsterdam in 1918 opdracht gaf voor een studie naar een verbinding met het stadsdeel Noord."

Bekijk hieronder beelden van de bouw en van de opening van de IJtunnel: