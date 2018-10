Politie grijpt in bij Zeeuwse app-groep die aanzet tot knokpartijen

De Zeeuwse politie heeft ingegrepen in een Whatsapp-groep waarin scholieren elkaar aansporen tot vechtpartijen. In een bericht roept de politie de leerlingen op uit de groep te stappen. Doen ze dat niet dan kunnen ze een bezoekje van de agenten verwachten.

"Met het aanzetten en uitlokken tot geweld gaan jullie een behoorlijke grens over. Dit is strafbaar en als politie tolereren wij dit niet", schrijven de agenten. Er zijn de laatste tijd meerdere vechtpartijen op middelbare scholen op Walcheren, meldt Omroep Zeeland.

Als de leerlingen een nieuwe groep oprichten, of via andere sociale media geweld blijven uitlokken, zullen ze strafrechtelijk vervolgd worden, schrijft de politie. "Bij deze zijn jullie gewaarschuwd om niet nogmaals een app-groep als deze te starten."

Appen met agenten

Dat agenten met scholieren in een app-groep zitten, is volgens een woordvoerder van de politie normaal. "Wijk- of jeugdagenten gaan tegenwoordig niet meer naar het schoolplein om contact te houden met de jeugd. Dat gaat nu vaak via sociale media."

De Zeeuwse politie gebruikt de sociale media ook om jongeren voor te lichten. "Jongeren weten vaak ook niet dat dingen strafbaar zijn. Zo'n waarschuwingsbericht op bijvoorbeeld Whatsapp is dan heel handig."