Restaurant in Arnhem doorzeefd met kogels, schutters gevlucht

Een restaurant in Arnhem is vannacht beschoten. De horecazaak was tijdens de schietpartij gesloten. Er vielen geen slachtoffers.

Buurtbewoners schrokken wakker van harde knallen. "De knallen duurden minutenlang, het leek wel vuurwerk", zegt een ooggetuige tegen Omroep Gelderland.

De twee vermoedelijke schutters zijn gevlucht. "Ik ging mijn balkon op en zag twee jongemannen wegrijden op een scooter", zegt de buurtbewoner. "Ik kon hun gezichten niet goed zien."

Schrikken

De politie denkt dat er is geschoten met een automatisch wapen. "Als je het ziet dan schrik je wel hoor. Er zitten zeker twintig flinke gaten in het raam van het restaurant", zegt een verslaggever van Omroep Gelderland.

De eigenaar van het restaurant Batal Ünal is geschrokken en verbaasd. "Ze willen mijn zaak kapot maken, maar waarom weet ik niet. Normaal is het hier rustig."

Over het motief voor de schietpartij is nog niets bekend.