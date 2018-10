Regen leidt tot drukste spits van het jaar

De regen heeft op de Nederlandse wegen vanochtend geleid tot de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt stond er volgens de ANWB 970 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen.

Het vorige record was de avondspits van 22 mei; toen was de totaallengte 955 kilometer.

De ANWB waarschuwde mensen al vroeg om rekening te houden met de drukte. Door de regen zijn alle dagelijkse files langer dan normaal. Een aantal ongelukken veroorzaakt extra vertraging.

Door de regen rijden veel automobilisten langzamer en ze trappen vaker op de rem. Het is ook extra druk doordat mensen die normaal op de fiets naar het werk gaan nu in de auto stappen.

Spoor

Op het spoor was het niet drukker dan normaal. "Er waren geen specifieke storingen en ook was het in de treinen niet drukker dan op andere dinsdagen", zegt een woordvoerster. "Wel zijn we extra alert voor vanavond, omdat dan veel wind wordt verwacht." Er zouden dan takken en bomen op het spoor terecht kunnen komen.

De verwachte wind gaat op de weg waarschijnlijk tot extra drukte in de avondspits leiden. Vooral in het zuiden en westen van het land gaat het hard waaien.

