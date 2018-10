Nieuw vliegveld bij Istanbul: de prijs van Erdogans 'overwinning'

De tijdsdruk heeft in de afgelopen maanden geleid tot ongelukken, zeggen vakbonden. Zij zijn dan ook minder trots en blij vandaag. "Dit is niet een monument van de overwinning, maar een begraafplaats voor arbeiders."

Burak wil niet te veel praten aan de telefoon. En elkaar liefst ook niet in het openbaar ontmoeten. Hij is veiligheidsexpert in de bouw, wat wil zeggen dat hij de werkomstandigheden van zijn collega's controleert op veiligheid. En hij is ontslagen bij de bouwplaats van het nieuwe vliegveld. Of liever: weggestuurd door de hoofdaannemer, bouwbedrijf IGA. Het bedrijf waarvoor hij werkt heeft hem op een andere klus gezet.

"Als ik hier openlijk over spreek, kan ik mijn baan alsnog verliezen", zegt hij achterin een cafeetje, waar we uiteindelijk praten. "Maar het echte risico is dat ze me vanwege dit interview in de gevangenis gooien."

Haast is het grootste gevaar

De bouwplaats van het nieuwe vliegveld was een chaos, zegt Burak. "De wegen op het terrein zijn overvol, er zitten diepe gaten in, er gebeuren constant ongelukken", noemt hij als voorbeeld. "En van de laagste tot de hoogste arbeider is de stress voelbaar: het project moet af. De haast is het grootste gevaar op de bouwplaats."

Normaal gesproken heeft een veiligheidsexpert de bevoegdheid het werk stil te leggen als het te gevaarlijk wordt, legt hij uit. "Zo kan ik de veiligheid afdwingen. Maar die autoriteit is me door IGA afgenomen. Omdat alles af moest voor 29 oktober." Werkonderbrekingen zouden te veel vertraging veroorzaken.

