'Nederland centrum Europese effectenhandel na brexit'

Nederland profiteert van de brexit doordat 30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt naar ons land komt. Daardoor zal Nederland het centrum van financiële handel in de EU worden op het gebied van kapitaal, aandelen, obligaties en derivaten, voorspelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Volgens de AFM heeft een substantieel aantal buitenlandse handelsplatformen en handelspartijen voor Nederland gekozen als nieuwe vestigingsplaats. Meer dan 150 partijen willen een vergunning, meldt de AFM bij de presentatie van Trendzicht 2019, het rapport over de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector.

De AFM moet toezicht houden op al die nieuwe vergunninghouders. Sander van Leijenhorst, programmamanager brexit bij de AFM: "Het aantal transacties zal toenemen van 2 naar 20 miljoen per dag. De AFM zal het drukker krijgen met toezicht op machtsmisbruik en voorwetenschap".

Handel vaker stil

Volgens Van Leijenhorst zullen er daardoor in de toekomst meer handelsonderbrekingen zijn; van 1 per maand nu naar 3 tot 4 per dag. Dan gaat het niet om een technische storing maar om een ingreep door de toezichthouder die de handel stillegt, bijvoorbeeld vanwege onregelmatigheden rond aandelen, rare koersbewegingen of nieuws bij het bedrijf.

Banken en vermogensbeheerders wijken vooral uit naar respectievelijk Frankfurt, Parijs, Luxemburg en Dublin.

Verstoringen

Er zijn ook zorgen bij de AFM. De brexit is de grootste uitdaging en het belangrijkste risico voor financiële instellingen, vooral als het een harde brexit wordt, zonder regelingen en afspraken. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU per 29 maart 2019 is de grootste bron van politieke onzekerheid en leidt tot een omwenteling van de Europese kapitaalmarkten.

Een harde brexit zal ernstige overgangsproblemen veroorzaken. Grens- en douaneperikelen zijn een zorg, maar veel dieper en verstrekkender gaat het in de financiële sector met banken en verzekeringen.

Kapitaalmarkten zijn met elkaar verweven en veel Europese ondernemingen en consumenten zijn voor financiële diensten afhankelijk van de financiële sector in het VK. Partijen verliezen abrupt de markttoegang tot elkaar. Het veroorzaakt ernstige verstoringen bij de aandelen- en obligatiebeurzen en beperkt de grensoverschrijdende dienstverlening.

De AFM constateert dat lang niet alle Nederlandse financiële instellingen zich voldoende voorbereiden. De toezichthouder roept bedrijven op om daar vaart mee te maken.