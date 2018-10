We betalen steeds minder cash, groot probleem voor laaggeletterden

Stichting Lezen en Schrijven is bezorgd over het feit dat Nederlanders steeds minder met cash betalen. Eerder vandaag kwam De Nederlansche Bank met cijfers over het betaalgedrag van Nederland.

61 procent aankopen aan de kassa werd werd het afgelopen halfjaar met de pinpas betaald. Vier jaar geleden was het nog andersom, toen betaalden we voor 60 procent met cash geld.

Bij het AD geeft DNB aan bezorgd te zijn over het feit dat we steeds minder met cash betalen. "Veel mensen hebben moeite met pinnen: een deel van de ouderen, visueel gehandicapten. Ook zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden", zegt Coen Voormeulen, directeur Cash van DNB.

Een boodschap waar Stichting Lezen en Schrijven zich in kan vinden. "Het is belangrijk dat iedereen zicht kan houden op de persoonlijke financiƫn. Mensen die goed kunnen lezen en schrijven kunnen makkelijk op apps kijken, dat is dat voor veel laaggeletterden ontzettend lastig. Zij hebben met cash betalen een manier om daar goed zicht op te houden."

'Onzeker door de bankpas'

Jos Niels heeft jaren een bloemenzaak gehad en is laaggeletterd. Hij heeft regelmatig situaties meegemaakt waarin hij alleen met een pinpas kon betalen. "Ik probeer altijd contant te betalen. Ik ben zo onzeker als ik met de bankpas moet betalen. Heb ik het goede nummer onthouden, is dit het juiste bedrag? Je ziet pas na een maand wat er op de bank staat. Het is makkelijk om iets uit te geven wat je niet ziet."

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Niels vindt dat er te weinig oog is voor deze groep. "We zijn met 17 miljoen mensen in Nederland, dan is die 2,5 miljoen misschien een kleine groep, maar dit is voor ons echt een probleem. Wat voor een hoogopgeleid iemand normaal is, is voor ons abnormaal."

Niels geeft een voorbeeld. "Het ergste wat ik heb meegemaakt is dat ik bij een parkeergarage stond. Ik kon in Den Haag niet parkeren. Dan staat er bijvoorbeeld 75 cent per half uur, dan moet ik dat uitrekenen. Dat is al ingewikkeld en dan moet je ook nog denken of je alle gegevens wel goed invult."

DNB suggereert dat consumenten wellicht naar de Consumentenbond kunnen stappen als zij ergens niet met cash kunnen betalen.