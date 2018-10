Mysterie achter foto huwelijksaanzoek Yosemite ontrafeld

Een huwelijksaanzoek in de verte, tegen het decor van bergen en dromerig tegenlicht: het speelde zich begin deze maand allemaal af voor de lens van fotograaf Matthew Dippel. Hij drukte snel af, en rende naar het uitzichtpunt een paar honderd meter verderop om het nietsvermoedende koppel in te lichten, maar het stel was al verdwenen.

Dippel deed een oproep op social media en had succes. "UPDATE: IK HEB ZE GEVONDEN", plaatste hij dit weekend op Facebook. Het gelukkige koppel is Charlie Bear en zijn partner Melissa.

