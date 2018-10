Immigrantenkamp in Casablanca voor de derde keer afgebrand

Een zelf opgezet kamp van Afrikaanse immigranten in Casablanca, Marokko, is tot de grond toe afgebrand. Dit is de derde keer in een jaar tijd. Er zijn geen doden gevallen.

"Ik ben alles verloren: mijn spullen, mijn geld en zelfs mijn paspoort", verklaart een van de Afrikaanse bewoners in Marokkaanse media. "We leefden hier al in verschrikkelijke omstandigheden, maar nu is het nog erger. Het is net een nachtmerrie", voegt een andere bewoner toe.

De brand ontstond na een explosie van gasflessen. Volgens getuigen die spraken met Marokkaanse media vochten twee bewoners naast de gasflessen, waarna een van de twee een lucifer naar de ander gooide die op de gasflessen terechtkwam en de brand veroorzaakte.

Frustraties

Het kamp bevond zich op een sportveld naast het busstation Ouled Ziane in Casablanca. Er waren geen sanitaire voorzieningen en geen beveiliging. De ongeveer tweehonderd bewoners leven van giften van Marokkanen. Dit zorgt voor frustratie bij de oorspronkelijke bewoners van de stad. Zij zeggen last te hebben van pislucht, bedelaars en versierpogingen van 'hun' Marokkaanse vrouwen. Deze frustraties leidden vorig jaar november al tot gevechten naast het kamp, waarna enkele Marokkanen het kamp in de brand staken.

Afgelopen juli waren de bewoners van het kamp ook slachtoffer van een brand, ook veroorzaakt door een explosie van gasflessen. Volgens enkele bewoners hadden Marokkanen de brand aangestoken , maar bewijs is er niet. De regering heeft nooit onderzoek laten doen naar de brand. Ook nu is de Marokkaanse overheid weer opvallend stil.

Op de bus gezet

Zelf opgezette kampen zoals in Casablanca bestaan er in meerdere steden in het land. Sinds Europa Marokko vraagt zijn grenzen beter te bewaken, zitten Afrikaanse vluchtelingen en immigranten 'vast' in het land. Ze reizen vaak naar het noorden om daar de oversteek naar Europa te wagen, maar worden daar opgepakt door de Marokkaanse politie. Daarbij maakt het niet uit of ze wel of geen verblijfsvergunning hebben of een asielaanvraag hebben gedaan. "Om ze uit handen te houden van mensensmokkelaars", redeneert de Marokkaanse regering.

De Afrikanen worden door de autoriteiten in een bus gezet en naar het midden of zuiden van het land gereden. Daar worden ze er met een lunchpakket uit gegooid op een busstation. Velen bouwen daar dan hun eigen kamp en komen er niet meer vanaf. "Want als we naar buiten gaan, worden we weer opgepakt en nog verder naar het zuiden gereden", aldus een bewoner tegen Marokkaanse media. "Dus hier blijven is de enige keus die we hebben."