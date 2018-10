Helikoptercrash Leicester City: vijf doden, onder wie Thaise eigenaar

Bij het helikopterongeluk gisteren bij het stadion van Leicester City zijn alle vijf inzittenden om het leven gekomen, bevestigt de Engelse voetbalclub. Een van de doden is de Thaise eigenaar van de club, Vichai Srivaddhanaprabha. De overige slachtoffers zijn de piloot, twee stafleden van de Thaise voorzitter en een passagier.

De helikopter was opgestegen vanaf de middenstip en stortte even later neer op een parkeerplaats. Het leek er meteen al op dat niemand het ongeluk had overleefd, maar de politie van Leicester bracht daarover niets naar buiten.

Vichai Srivaddhanaprabha kocht Leicester City in 2010. De Thaise miljardair vergaarde zijn fortuin met de taxfree-winkelketen King Power. Het stadion kreeg ook die naam. In 2016 werd Leicester City verrassend landskampioen.

In een tweet laat de club weten dat Leicester City onder de leiding van Srivaddhanaprabha een echte familie werd. "Als een familie zullen wij rouwen om zijn dood."