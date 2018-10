Tsjechen houden grootste militaire parade sinds Koude Oorlog

In Tsjechië is de grootste militaire parade sinds het einde van de Koude Oorlog gehouden. Zo'n 4000 militairen deden mee aan het evenement, dat gehouden werd in koude, natte weersomstandigheden.

Toeschouwers zagen onder meer tanks en artillerie door een van de belangrijkste straten van de hoofdstad Praag gaan. Onder de deelnemers waren ook militairen uit andere NAVO-landen, zoals Frankrijk, Italië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Amerikaanse minister van Defensie Mattis was er. Hij betuigde zijn medeleven met vier Tsjechische militairen die dit jaar in Afghanistan om het leven kwamen.

President Zeman van Tsjechië benadrukte dat zijn land de NAVO-verplichtingen zal nakomen. Hij noemde het internationale terrorisme "de grootste vijand van de mensheid".

Vieringen

Met de parade werd het 100-jarige jubileum van het ontstaan van Tsjechoslowakije gevierd. Tsjechië en Slowakije waren tussen 1918 en 1993 één land, voor het in tweeën werd gesplitst. Het jubileum werd ook gevierd met concerten, de heropening van het gerenoveerde Tsjechische nationaal museum en bezoeken van buitenlandse leiders.

Tsjechoslowakije was tot 1989 een communistisch land. De Fluwelen Revolutie in november en december 1989 maakte een einde aan veertig jaar communistisch bewind.