President Sri Lanka: ontslag kabinet om moordcomplot

President Sirisena van Sri Lanka heeft verklaard dat de reden voor het ontslaan van het kabinet, vrijdag, de ontdekking van een moordcomplot tegen hem is. In een toespraak voor de nationale televisie zei de president dat een minister betrokken was bij een plan om zowel hem als een voormalige minister van Defensie om het leven te brengen.

Sirisena zei dat hem na de ontdekking van het moordcomplot niets anders te doen viel dan zijn voormalige vijand, oud-president Rajapaksa, tot premier te benoemen.

Crisis

Het ontslag van het kabinet van premier Wickremesinghe heeft het land in een politieke crisis gestort. Hij beschouwt zichzelf nog steeds als de wettige premier van Sri Lanka. Honderden van zijn aanhangers verblijven al twee dagen bij zijn ambtswoning. Verder was er vanochtend een geweldsincident in het kantoor van de nationale oliemaatschappij van Sri Lanka.

Een veiligheidsfunctionaris van een minister in het afgezette kabinet opende er het vuur. Het schieten begon toen de minister het kantoor wilde ingaan. Hij is ongedeerd, maar drie anderen raakte gewond. De veiligheidsbeambte is gearresteerd. Zijn motief is onbekend.

Parlement

Gisteren ontbond de president het parlement tot half november. Commentatoren zeggen dat hij het daarmee onmogelijk maakt voor de afgezette premier om te bewijzen dat hij nog steeds de steun van de meerderheid van het parlement heeft. In de komende twee weken heeft de nieuwe premier de tijd om genoeg steun te verwerven om een motie van wantrouwen te overleven.

De parlementsvoorzitter heeft president Sirisena opgeroepen de rechten van de afgezette premier te waarborgen. Hij zei dat de voorlopige ontbinding van het parlement ernstige en ongewenste gevolgen heeft.

Tussen de president en de nu afgezette premier bestonden al enige tijd spanningen. De president keurde sommige van de economische hervormingen van het kabinet af en hij had kritiek op het onderzoek dat de premier liet uitvoeren naar militairen. Die worden ervan beschuldigd dat ze mensenrechten hebben geschonden tijdens de burgeroorlog die in 2009 werd beëindigd.