Vier doden door noodweer Italië; meer regen op komst

In het Zuid-Italiaanse dorp Isola di Capo Rizzuto zijn vier mensen omgekomen door een aardverschuiving. Die werd veroorzaakt door het slechte weer in de regio Calabrië.

De slachtoffers waren bouwvakkers die gisteravond laat een rioolpijp repareerden die door een eerdere aardverschuiving was beschadigd. Ze hadden een kuil van enkele meters gegraven toen ze werden bedolven door modder.

Dakpannen van daken

Ook andere delen van het land hadden te maken met noodweer. Zo waaiden in de omgeving van Rome dakpannen van daken, vielen bomen om en vlogen reclameborden over straat. Een man raakte lichtgewond toen hij tijdens het rijden een boom op zijn auto kreeg.

Het is nog niet voorbij met het slechte weer. Morgen zal er door een lagedrukgebied naar verwachting veel regen vallen in het noorden van Italië en aan een groot deel van de westkust. Sommige scholen blijven uit voorzorg dicht. Ook in het zuidoosten van Frankrijk wordt overlast verwacht.