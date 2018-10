Verzetsgraf en crematorium weer zichtbaar in Kamp Westerbork

In Kamp Westerbork is sinds dit weekeinde duidelijk te zien waar het crematorium van het kamp was. Ook een verzetsgraf is nu duidelijk gemarkeerd. De nieuwe vormgeving werd gisteren onthuld door kleinkinderen van gefusilleerde verzetsmensen.

De plek van het crematorium is met een silhouet van cortenstaal aangegeven. Er werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 525 mensen verast die in het kamp waren overleden, onder wie bijvoorbeeld de 9 maanden oude Sjakie Frank, die was gestorven aan een longontsteking.