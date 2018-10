Doodstraf voor Keniaanse tuinman die Nederlander vermoordde

Een Keniaanse tuinman is ter dood veroordeeld voor de moord op een Nederlander die in Kenia woonde. Volgens de rechter is er overvloedig bewijs dat de tuinman het slachtoffer heeft gedood en daarna in een septische tank dumpte, melden Keniaanse media.

Het lichaam van de Nederlander, Jacobus van der Goes, werd in 2016 in de tank naast zijn huis gevonden. Hij was toen al vier maanden vermist. De 77-jarige man woonde al jaren in Kenia.

Sectie

Onderzoek op het lichaam wees uit dat de man is overleden aan klappen met een stomp voorwerp op zijn hoofd. In de septische tank zijn ook een hamer en koevoet gevonden, die volgens de aanklager zijn gebruikt om hem te doden.

Een tweede verdachte is veroordeeld tot levenslang voor medeplichtigheid aan de moord. Een derde verdachte is vrijgesproken.

De twee veroordeelden ontkennen de Nederlander te hebben gedood. Wel geven ze toe dat ze spullen van hem hebben gestolen.