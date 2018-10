Blauwhelmen omgekomen bij grote aanval in Mali

Bij een aanslag op VN-vredestroepen in Mali zijn zeker twee blauwhelmen gedood. Ook is er een aantal gewond geraakt, meldt de VN-missie.

Blauwhelmen op een basis bij Timboektoe werden bij zonsopgang verrast door zwaar bewapende strijders. Die waren met onder meer raketwerpers en machinegeweren naar de basis gereden.

De VN-soldaten slaagden erin om de aanvallers terug te dringen, maar bij de achtervolging gingen meerdere explosieven af. Over de identiteit en nationaliteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Het zijn in elk geval geen Nederlanders, die zitten niet in het kamp.

In Mali maken meer dan 15.000 militairen deel uit van Minusma, zoals de missie heet. Nederland heeft jarenlang een bijdrage geleverd, maar die wordt afgebouwd. Dit jaar zitten er nog maximaal 250 Nederlandse militairen in het land.