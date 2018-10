Leiders willen speciale commissie voor nieuwe grondwet Syrië

Er moet een speciale commissie komen die moet zorgen voor eerlijke en vrije verkiezingen in Syrië. Dat hebben de leiders van Turkije, Rusland, Duitsland en Frankrijk besloten tijdens een speciaal overleg in Istanbul. Aan het overleg deden geen Syrische partijen mee.

Volgens de vier moet een commissie werk gaan maken van een nieuwe grondwet in het land, die vanaf eind dit jaar vanuit Genève moet gaan werken.

In de commissie moeten zowel leden van de oppositie als de regering van president Assad plaatsnemen. Ook neutrale leden moeten in de commissie komen, vinden de vier leiders. "Zo'n commissie moet door alle partijen in Syrië als legitiem worden beschouwd", zei de Russische president Poetin.

Vrije verkiezingen

De regeringsleiders zeiden na afloop dat vrije verkiezingen de enige weg naar vrede in het land zijn. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is een politiek proces ook de sleutel tot de terugkeer van miljoenen vluchtelingen. Ook de Franse president Macron vindt dat. "Er zal geen duurzame terugkeer voor migranten op gang komen als het politieke proces niet op gang komt", zei hij.

Merkel was na afloop van de top tevreden. "Ik ben blij dat we in staat waren om het politieke proces een bepaalde impuls te geven", zei ze na afloop. Volgens haar was zo'n stap nodig om duidelijk te maken dat het conflict in Syrië niet militair kan worden opgelost.