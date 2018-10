Helikopter van eigenaar Leicester City crasht bij stadion

Bij het stadion van de Britse voetbalclub Leicester City is een helikopter gecrasht. Volgens Britse media gaat het om een helikopter die van de eigenaar van de voetbalclub is, de Thaise miljardair Vichai Srivaddhanaprabha. Onduidelijk is nog of hij aan boord was op het moment van het ongeluk.

Op foto's is een enorme vuurbal te zien. Volgens een ooggetuige van het Britse Sky Sports crashte de helikopter enkele seconden na het opstijgen op een parkeerplaats. De Britse politie meldt dat er een "incident" is in de buurt van het King Power Stadium.