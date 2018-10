Duikteam vindt gezonken schip uit 1877 bij Texel

Een duikteam heeft in de buurt van Texel het wrak ontdekt van een tweemaster die in 1877 verging tijdens een noordwesterstorm. Het schip, de SS Nordlyset, was destijds als vrachtschip met een lading graan onderweg van Riga naar Antwerpen.

Op 15 december 1877 kwam het schip bij Texel in de problemen tijdens een zware storm. Het zonk vrijwel meteen.

Duikers van Northseadivers hebben het vrachtschip nu gelokaliseerd bij de Noorderhaaks, ook wel bekend als de Razende Bol, een zandplaat tussen Den Helder en Texel. De rederij waarvoor de Nordlyset voer, bestaat nog steeds. Volgens de duikers heeft die enthousiast gereageerd op de vondst.

Reddingsactie

Bij de reddingsactie voor de Nordlyset kwamen meerdere reddingswerkers uit Den Helder om het leven. De roeiboot van redder Dirk Stein kon de zinkende Nordlyset nog bereiken, maar werd kort daarna door een golf opgetild en omgegooid.

Van de 23 mensen in het water verdronken er negen, onder wie Stein en een van zijn collega's. De overige opvarenden konden alsnog veilig aan land worden gebracht.