'Alles met bloed vliegt over de toonbank'

Het zijn hoogtijdagen voor bedrijven die zich bezighouden met feestkleding. Er is naast carnaval een ander piekmoment gekomen: Halloween. Uit een rondgang van de NOS langs feestwinkels blijkt dat Nederlanders steeds meer geld uitgeven aan het griezelfeest.

Bij het online feestartikelenbedrijf Feestbazaar van Robert Cortie werken de medewerkers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat om iedereen van een eng kostuum te voorzien. "We zien zeker al enkele jaren een stijging, het wordt steeds groter en uitbundiger gevierd. Voorheen waren er enkele zaaltjes, nu zie je iedere kroeg op de hoek van de straat in Halloween-stijl."

En dat ziet Cortie terug in zijn verkopen. "De afgelopen jaren zien wij eigenlijk ieder jaar wel een stijging van 40 procent in het aantal klanten. De gemiddelde uitgave van een klant ligt tussen de 30 en 40 euro." Een beeld dat Maurice Stelder van E-carnavalskleding herkent. "Het is hier nu topdrukte, alles waar bloed op zit vliegt de toonbank over. Ik zie de gemiddelde uitgave van mensen stijgen van vorig jaar rond de 35 euro naar rond de 45 euro nu.

