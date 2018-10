Na Parijs en Milaan is er nu 'Lagos Fashion Week', want mode uit Afrika doet het goed

Ladunni Lambo, Black Coffee, Elie Kuamo. Het zijn modelabels waar veel Nederlanders nooit van gehoord zullen hebben. Al doen ze bij de echte kenner misschien wel een belletje rinkelen: de merken stellen hun collecties niet voor in Parijs of Milaan, maar in het Nigeriaanse Lagos.

Vandaag is de vierde en laatste dag van Lagos Fashion Week. De modeweek is een van de grootste mode-evenementen in Afrika, maar zeker niet het enige: in de agenda van Afrikaanse fashionista's staan onder meer de modeweken in Accra, Johannesburg, Kinshasa en Kampala. Het doel van de evenementen, volgens initiatiefneemster van de Lagos Fashion Week Omoyemi Akerele: de Afrikaanse mode-industrie "steunen en versterken".

Bijna anarchistisch

Dat is de laatste jaren aardig gelukt. "Vogue international, The New York Times - er gaan echt wel serieuze editors naar Lagos", vertelt Esther Coppoolse. Als creative director van Elle Nederland stuurde ook zij dit jaar voor het eerst een redacteur naar Lagos om de modeweek te verslaan.

"Het is zo onbevangen en eigenwijs wat daar gebeurt", vindt Coppoolse. "Bijna anarchistisch." Daar zit volgens haar het verschil met de Europese mode-industrie: "Hier is er zoveel kopieergedrag, wij kennen het straatbeeld. Afrikaanse ontwerpers hebben een andere esthetiek en een vrijgevochten, onbevangen kijk op mode. Dat is heel verfrissend."

Veel Afrikaanse ontwerpers, vooral uit West-Afrika, gebruiken stoffen die in Nederland worden ontworpen. Het bedrijf Vlisco in Helmond specialiseert zich al 172 jaar in print voor de Afrikaanse markt. In de video zie je hoe een collectie tot stand komt: