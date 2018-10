Dolfinarium voor het eerst sinds jaren uit rode cijfers

Het Dolfinarium in Harderwijk schrijft voor het eerst sinds vijf jaar weer zwarte cijfers. "2018 kunnen we afsluiten met een kleine winst. Ik verwacht een glorieuze toekomst voor het park", zegt directeur Bert van de Hoef. Hij wil geen exacte cijfers noemen.

Dit weekeinde sluit het Dolfinarium het zomerseizoen af, meldt Omroep Gelderland.

Het ging sinds 2014 ronduit slecht met het Dolfinarium. Toen werd een verlies van 1,2 miljoen euro geboekt. In 2015 was het verlies bijna 4 miljoen. Vorig jaar werd het pretpark 'technisch failliet' verklaard, toen opnieuw een miljoenenverlies werd geleden.

Redding kwam uiteindelijk van het moederbedrijf, het Spaanse Aspro Parks, dat 2,5 miljoen euro bijstortte.

Sjoemelen met cijfers

Het tij lijkt gekeerd. Het Dolfinarium heeft flink bezuinigd en ontsloeg enkele tientallen medewerkers. Er werken nu nog ruim honderd mensen.

Ook is afgelopen zomer voor het eerst sinds twintig jaar een nieuwe attractie geopend: Waterpret. Dat is een waterpark met speeltoestellen en glijbanen. Volgens het vakblad Loopings wordt dat park in 2019 verder uitgebreid. Bovendien komt er een nieuwe dolfijnenshow.

Het Dolfinarium verstrekt geen bezoekersaantallen. Van de Hoef zegt dat het "onzinnig en nutteloos" is om die cijfers te publiceren, omdat concurrenten er vaak mee zouden sjoemelen.