'Sporters gedupeerd als zomertijd wordt afgeschaft'

Als Nederland ervoor kiest de zomertijd af te schaffen, zijn sporters de dupe omdat ze dan alleen nog in de weekenden buiten kunnen trainen, zegt NOC*NSF aan de vooravond van het terugzetten van de klok. Het verzetten van de klok staat volop in de belangstelling nu de Europese Commissie pleit voor de afschaffing van zomer- en wintertijd en de lidstaten vraagt definitief te kiezen voor een van beide.

Terwijl er veel stemmen opgaan voor het afschaffen van de zomertijd, vooral omdat dat beter zou aansluiten bij de biologische klok van de mensen in Nederland, laat de sportkoepel een ander geluid horen. Volgens directeur Gerard Dielessen zou de afschaffing van de zomertijd "wel eens van negatieve invloed kunnen zijn op de sportdeelname". Doordeweeks wordt er vanwege werk of studie vooral in de avonduren gesport, zegt Dielessen. Daarvoor lenen de lange zomeravonden zich goed.

Door de wintertijd aan te houden zijn sporters meer maanden aangewezen op accommodaties met verlichting of een sporthal. "Voor sporten als bijvoorbeeld wielrennen, hardlopen en watersport betekent het dat er alleen goed in het weekend overdag buiten getraind kan worden", aldus Dielessen.

Hoge energierekening

Ook zitten sportclubs niet te wachten op een hogere energierekening vanwege de extra uren veldverlichting die dan nodig zijn, schrijft NOC*NSF. De koepel pleit niet voor het afschaffen van de wintertijd, maar wil dat de huidige situatie gehandhaafd blijft omdat sporters al voorbereid zijn op alternatieve trainingsvormen in de winter. Dielessen: "Dat is helemaal niet erg, zolang het eind maart dan maar weer wat langer licht wordt."

Een belangrijke pleitbezorger voor een permanente wintertijd is de Nederlandse vereniging voor Slaap/Waak Onderzoek (NSWO). De vereniging heeft dat ook geschreven aan minister Ollongren. Belangrijkste argument is dat Nederlanders dan in de winter én in de zomer het best profiteren van licht in de ochtend.

"Dat is van belang voor je biologische klok, voor het slapen, voor je welzijn en uiteindelijk voor de gezondheid van de hele bevolking", zegt Ysbrand van der Werf van de NSWO. Voor avond- en voor ochtendmensen geldt dat ze worden aangestuurd door licht. "De biologische klok wordt elke dag gelijkgezet door middel van licht, en het beste licht daarvoor is het ochtendlicht."

Associaties met lange avonden in de tuin

Van der Werf wijst erop dat mensen vaak zeggen een voorkeur te hebben voor de zomertijd vanwege de associaties met de zomer en 's avonds lekker lang in de tuin zitten. "Maar bij het permanent invoeren van de zomertijd gaat de zon in het midden van de winter pas om 10 voor 10 op. Dat met name is heel schadelijk." In Noord-Europa kun je zien dat mensen ontregeld raken door een gebrek aan licht, zegt Van der Werf.

Slaap/waakspecialist Van der Werf denkt dat elk land in de EU voor zichzelf moet bekijken wat de beste keus is. "Duitsland zou in principe de zomertijd moeten aannemen, gegeven de geografische ligging. Maar goed, het land is zo groot en valt over diverse tijdzones heen, dus om economische redenen kan het besluiten om voor de wintertijd te kiezen als de landen in West-Europa dat ook doen."